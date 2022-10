È vivo ma risulta morto, Asl1 interviene sul caso di Calogero: “Errore imputabile a chi ha trascritto il decesso all’Agenzia delle Entrate, non alla Pubblica Amministrazione”

Tanta curiosità ha destato il nostro servizio sull’assurdo caso di Calogero, vivo e vegeto ma dato per morto. Un mero errore materiale gli ha reso impossibile le più elementari operazioni come, per esempio, farsi prescrivere le medicine. E proprio da una mancata ricetta si è originata la strana vicenda che lo ha visto protagonista.

A seguito del nostro articolo Asl1 si è presa in carico il caso effettuando tutte le verifiche necessarie che hanno permesso da un lato di scaricare qualsiasi responsabilità dalle spalle della Pubblica Amministrazione e, dall’altro, di individuare l’ordine del tutto. L’erroneo decesso, infatti, sarebbe stato trascritto all’Agenzia delle Entrate durante una successione e da lì, poi, a valanga si sarebbero generate tutte le altre problematiche conseguenti.

“Da ulteriori verifiche effettuate l'errore di trascrizione è imputabile a terzi - scrive Asl1 in una nota inviata alla nostra redazione - ossia a chi materialmente ha comunicato e trascritto il decesso alla Agenzia delle Entrate, e non alla Pubblica Amministrazione né tanto meno ad Asl1”.

Inoltre, in merito alla mancata prescrizione delle medicine, Asl1 precisa che: “Il medico di medicina generale avrebbe potuto, vista l'eccezionalità del caso, prescrivere le medicine usando il meccanismo della “ricetta rossa” e comunicare l'anomalia all’Asl1”.

Il caso, quindi, sembra prossimo alla sua soluzione. Asl1 ha contattato l’Agenzia delle Entrate che ora procederà con le opportune correzioni e, finalmente, Calogero potrà risultare in vita anche sulla carta.

La replica integrale di Asl1

A seguito dell'articolo comparso su Sanremonews dal titolo “Sanità: l’assurdo caso di Calogero, per un errore ora risulta morto negli archivi dell’Asl”, Asl1 tiene a fare chiarezza ed a smentire alcune affermazioni pubblicate.

Se da un lato è vero che l'uomo, seppur vivo e vegeto, risulti deceduto, non per via di una negligenza imputabile all'Azienda Sanitaria, non è altresì corretto affermare che la prescrizione delle medicine, attività esercitata dal medico di medicina generale, sia in carico all'Asl1. Per la cronaca, il medico di medicina generale avrebbe potuto, vista l'eccezionalità del caso, prescrivere le medicine usando il meccanismo della “ricetta rossa” e comunicare l'anomalia all'Asl1.

In un altro passaggio dell'articolo si scrive che l'utente si sia rivolto più volte all'Urp di Asl1, ma dopo un approfondito controllo non risulta alcuna segnalazione in merito né da parte dell'interessato, né da parte dei componenti del suo nucleo familiare. L'attività della presa in carico della vicenda è iniziata ieri dopo la segnalazione del caso da parte del giornalista, ed è proseguita questa mattina, grazie all'impegno degli uffici di Asl1. Stamane si è provveduto ad effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate che ha dimostrato fin da subito la sua disponibilità per risolvere la questione. Il codice della fonte che ha registrato il decesso è il 4, ossia “successione ereditaria” e quindi, materia inerente l'Agenzia delle Entrate che è comunque estranea alla problematica.

Pertanto, da ulteriori verifiche effettuate, l'errore di trascrizione è imputabile a terzi, ossia a chi materialmente ha comunicato e trascritto il decesso alla Agenzia delle Entrate, e non alla Pubblica Amministrazione né tanto meno ad Asl1.