Sanità: l’assurdo caso di Calogero, per un errore ora risulta morto negli archivi dell’Asl

Immaginate di chiedere una ricetta al vostro medico e di sentirvi rispondere: “Non posso, lei risulta morto”. La fiera dell’assurdo va in scena in provincia di Imperia e si manifesta nella storia che vede sfortunato protagonista Calogero A., residente a Sanremo.

La strana vicenda dell’uomo dato per morto inizierebbe da un mero errore materiale durante una successione, atto nel quale sarebbe stato confuso con un parente omonimo deceduto. Da lì l’equivoco sarebbe arrivato all’anagrafe e poi agli archivi Asl1. Ma se all’ufficio del Comune di Sanremo tutto sembra sia stato risolto, così non è per l’azienda sanitaria che, infatti, ora non può prescrivere all’uomo le medicine delle quali ha bisogno.

A nulla sono servite le telefonate dell’uomo all’Urp, il disguido non si è risolto e negli archivi risulta ancora morto. Abbiamo quindi contattato l’azienda sanitaria chiedendo spiegazioni. Ci è stato garantito l’impegno per la soluzione a un problema tanto curioso quanto fastidioso per chi si vede negato un servizio.