Salute Simplex, in 24 ore circa 4000 utenti hanno scaricato e usato la nuova applicazione

In appena 24 ore sono circa 4000 gli utenti, tra app mobile e portale web, che hanno scaricato, si sono autenticati e hanno quindi utilizzato Salute Simplex. Il nuovo strumento, realizzato da Regione Liguria e sviluppato da Liguria digitale, lanciato nei giorni scorsi, racchiude 24 servizi di ambito sanitario in un unico punto di accesso, e consente ad esempio di prenotare e pagare un appuntamento CUP, cercare uno studio pediatrico o cambiare il proprio medico, consultare lo stato di occupazione dei Pronto Soccorso o consultare le proprie ricette direttamente da cellulare, tablet e pc, con una login unificata.



“I numeri confermano il successo e il grande interesse dei cittadini per questa nuova applicazione – commenta il presidente della Regione Liguria – Osservando i numeri, si nota come le persone non solo abbiano scaricato la app, ma abbiano già cominciato a utilizzarla concretamente: nelle prime 24 ore, sono oltre 1200 sia i libretti sanitari consultati che gli accessi alla funzione ‘cambia medico’, più di 2000 le visualizzazioni delle liste appuntamenti, e 36 gli appuntamenti annullati, quasi 4500 le consultazioni alla lista delle ricette e più di 3700 le visualizzazioni di singola ricetta medica. Dati che confermano l’apprezzamento di questa innovazione, che si inserisce in un percorso avviato durante il Covid con Prenotovaccino, e poi potenziato sempre di più. Abbiamo messo a sistema tanti servizi, creando uno strumento che di volta in volta potrà accrescere le sue funzioni e potenzialità, proseguendo nel percorso di semplificazione della vita quotidiana delle persone attraverso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”.



La nuova app permette anche disdire un appuntamento con un semplice clic, senza bisogno di entrare in PrenotoSalute e utilizzare i codici per l’annullo: in questo modo si consente al sistema di riprogrammare rapidamente le prestazioni per altri cittadini.



"Il risultato importante che arriva dai download della app certifica che la strada presa da Regione Liguria per la digitalizzazione della Sanità è quella giusta - dichiara l'assessore alla Sanità di Regione Liguria - Anche in questo delicato settore dobbiamo tendere a far viaggiare sempre di più i dati rispetto ai pazienti. L'applicazione che già offre un numero notevole di servizi è pronta ad essere ulteriormente implementata per essere al passo coi tempi ed offrire una sanità sempre più vicina ai liguri".



“Nelle prime 24 ore di attività di Salute Simplex, in cui sono già stati registrati così tanti accessi, con picchi anche significativi, dimostra quanto i liguri seguano sempre di più l’offerta della sanità digitale- spiega l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini - Il nostro obiettivo è quello di rendere più facile la vita ai cittadini e devo dire che ogni volta il lavoro dei tanti ingegneri e sistemisti di Liguria Digitale viene premiato dalla fiducia che ci dimostrano, utilizzando, con grande seguito, ogni novità proposta. Continueremo a monitorare l'andamento degli accessi per questo che è stato un vero e proprio ‘stress test dal vivo’, ma guardiamo già alle prossime implementazioni e ai futuri sviluppi per proseguire sulla strada della semplificazione della sanità che deve essere sempre più accessibile e vicina alle persone”.