“Salute mentale? Parliamone! Cosa può fare Sanremo?”: venerdì un incontro con la dottoressa Vanessa Feiler

L’associazione Anima organizza, per venerdì alle 17 alla Mager Meeting Room di via Nuvoloni 5 (di fronte alla chiesa Russa), un incontro per parlare di salute mentale.

Alla presenza del candidato sindaco Alessandro Mager, la dottoressa Vanessa Feiler parlerà dell’argomento e delle iniziative che a livello locale possono essere messe in campo, specie a favore dei soggetti più a rischio come bambini, adolescenti e anziani.

Laureata a pieni voti presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Università di Lugano, la Dottoressa Feiler tratta adulti e soggetti in età evolutiva; inoltre, collabora con alcune associazioni del territorio e con alcuni istituti scolastici, al fine di promuovere il benessere psicologico.