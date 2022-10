Area Sanremo e le 'mani' della Rai: per noi un passaggio importante e decisivo per il futuro della manifestazione

Potremmo tranquillamente dire “Finalmente!” in relazione alla novità di ‘Area Sanremo’, il concorso organizzato dalla Fondazione Sinfonica che, da oggi vede il via alle iscrizioni ma, soprattutto, trova la novità della Rai e del nuovo direttore artistico, Amadeus.

Questa mattina, anche se le voci su ingresso della tv di Stato nel concorso giravano da tempo, è arrivata l’ufficialità e la nostra redazione ha accolto con favore la decisione, titolando la comunicazione con “Le mani della Rai su Area Sanremo” (QUI). Un titolo che è stato considerato come una sconfitta di Comune e Sinfonica ma che, invece, voleva essere di buon auspicio per il futuro del concorso.

Da anni, forse dai tempi della ‘Accademia’, in molti (compreso chi scrive) speravano che la Rai potesse “Mettere le mani’ sul concorso, in modo da poterlo promuovere al meglio. L’idea di una serie di corsi, corredati da selezioni per approdare a quella che, di fatto, è la manifestazione musicale più importante in Italia, è stata copiata e ampliata da trasmissioni televisive come ‘Amici’ e ‘X-Factor’ senza dimenticare quella della stessa Rai ‘The Voice’.

E non è un segreto che moltissime nuove voci del panorama musicale italiano, negli ultimi anni siano uscite dalle trasmissioni di Canale 5 e Sky mentre l’ultimo ‘nome’ di Area Sanremo risale ancora ad Arisa. Una manifestazione che, al contrario dei talent citati, ha un ‘atout’ unico, quello di poter portare eventuali vincitori a quella che, come detto è ‘la’ manifestazione musicale per eccellenza.

E, quindi, l’avvento di ‘Mamma Rai’ al concorso matuziano non può che essere il benvenuto. Eventuali passaggi televisivi (al momento non ancora previsti) e comunque la direzione artistica di Amadeus faranno sicuramente bene, augurandoci che finalmente ‘Area Sanremo’ possa prendere quel volo che merita e che rimane un po’ nel limbo dal suo inizio.

“Le mani della Rai su Area Sanremo”, quindi, sono sicuramente ben viste e, anzi, ci auguriamo che viale Mazzini possa davvero metterci del suo, in modo da vedere i futuri talenti della musica italiana, proporsi dalla città dei fiori, sognando il palco dell’Ariston, ovviamente passando da quello del Teatro del Casinò, in occasione di ‘Sanremo Giovani’.