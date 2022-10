Sanremo: Pecchinino e Ottolenghi premi 'San Romolo', le congratulazione dei 'Combattenti e Reduci'

Il Presidente Claudio Sparago, insieme alla dirigenza e i soci della sezione Combattenti e Reduci di Sanremo hanno espresso soddisfazione e orgoglio per il premio San Romolo per le opere sociali attribuito dal Comune di Sanremo al socio Roberto Pecchinino e, soprattutto, per la nomina a cittadino Onorario al Presidente Emerito Prof. Gustavo Ottolenghi.