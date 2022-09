Prodotti per la tua salute e il tuo benessere su Farmacievigorito.it

Attiva ormai da diversi anni nel settore, Farmacie Vigorito è la farmacia online che permette di acquistare, nello spazio di qualche click, migliaia di soluzioni per la propria salute e il proprio benessere: dai medicinali da banco ai cosmetici, passando per articoli di fitoterapia, erboristeria e integratori alimentari. Una proposta certificata e corredata da attestati autorevoli, come le oltre 15.000 recensioni Feedaty e la presenza nella classifica “Migliori eCommerce d’Italia” 2021/22 e 2022/23 realizzata da ITQF.

La mission di Farmacie Vigorito è quella di offrire massimo supporto sanitario e vasta scelta di prodotti, a prezzi competitivi e caratterizzati da riduzioni vantaggiose. Nove, infatti, sono le principali categorie a portata di tap: “Rimedi” include farmaci da banco concepiti per risolvere diverse problematiche, “Veterinaria e Animali” fornisce articoli per la cura dei nostri amici a quattro zampe, mentre “Igiene e Benessere” comprende prodotti dedicati alla pulizia di occhi, naso, bocca e denti.

Scorrendo tra le pagine dell’e-commerce si incontrano poi le categorie “Alimentazione e Integratori”, in cui trovare barrette, snack e preparati proteici, come quelli dei brand Proaction, Enervit e Foodspring, oppure ancora “Bellezza e Cosmetica”, dove figurano decine di trattamenti indispensabili per la cura quotidiana della persona.

Le consegne diventano gratuite in caso di importi superiori a 49,90 euro e su alcuni brand la soglia si abbassa a 19,90 euro. Sono portate a termine da corrieri attivi sul panorama nazionale e si verificano nel giro di 24/72 ore (nel caso delle isole si può arrivare a 96 ore).

Insieme alle spedizioni rapide viene garantita anche un’assistenza multi-canale, fornita da un team di esperti e farmacisti. Sono in grado di affiancare il cliente durante l’acquisto, dando consigli e indicazioni preziose. Il customer care è raggiungibile tramite indirizzo e-mail, form online o numero di telefono (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00).

Il portale implementa anche una pratica sezione “FAQ” in cui si incontra una risposta immediata ai quesiti più frequenti. Ad arricchire ulteriormente la proposta giunge, poi, la pagina “Blog”, dove sono raccolti vari articoli di approfondimento, spunti e consigli interessanti.

Riguardo ai pagamenti, invece, le modalità previste sono: carta di credito, Satispay, PayPal, bonifico bancario, contrassegno al corriere in contanti. È disponibile inoltre anche il comodo pagamento in tre rate senza interessi, grazie alla partnership con ClearPay. Tutte quante pongono l’utente al riparo da ogni rischio. Nell’eventualità di un acquisto errato è garantito il reso entro 14 giorni ed è gratuito con PayPal.

Infine, come autorevole biglietto da visita per Farmacievigorito.it giungono gli oltre 15.000 feedback dei clienti verificati da Feedaty, che registrano l’ottimo punteggio di 4,9/5.

