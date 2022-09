Vallecrosia: a notte fonda il circolo di Fratelli d'Italia festeggia, nel comprensorio raggiunto il 32%

“Grazie a tutti i nostri sostenitori nei comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo, Camporosso, Dolceacqua, Isolabona, Apricale, Pigna, Rocchetta Nervina e Castelvittorio questa sera abbiamo festeggiato con piacere il grande risultato elettorale uscito dalle urne dove Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è il primo partito assoluto”.

Sono le parole del circolo di Fratelli d’Italia a Vallecrosia, al termine dello scrutinio delle elezioni politiche di ieri. “È stata una campagna elettorale rapidissima – prosegue - che, grazie a tutti i nostri militanti, amici e specialmente al direttivo del circolo, ha visto concentrare forze, tenacia e determinazione, con la presenza puntuale su tutti i territori. Oggi possiamo dire di avere non solo un nostro rappresentante locale al Senato, ma un amico Gianni Berrino, con il quale sin da subito abbiamo instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e stima che ci ha portato a grandi risultati”.

“I ringraziamenti – termina il Circolo - vanno anche a tutte le persone che ci hanno ospitato nei vari comuni di appartenenza del circolo, e che ci hanno dimostrato affetto. Anche alla Camera dei Deputati avremo un nostro rappresentante, Matteo Rosso, che oltre ad essere il coordinatore regionale, è anche un grande professionista nel campo medico, settore dove c’è bisogno di una persona come lui, amico anche lui del nostro circolo. Adesso non ci fermeremo, il circolo sarà sempre operativo e, grazie a questo magnifico risultato che ci ha visto raggiungere una percentuale di oltre il 32%, saremo ancora più carichi per affrontare i prossimi appuntamenti elettorali che nel nostro Ponente ci attenderanno”.