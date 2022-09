Elezioni politiche: in provincia l'exploit del centrodestra ad Aquila d'Arroscia, raggiunto l'82,93%

Analizzando i risultati dei singoli comuni della nostra provincia, anche se ovviamente servono i debiti paragoni tra quelli più piccoli e quelli più grandi, il dato più eclatante per il vero vincitore di queste elezioni, ovvero il neo Senatore Gianni Berrino, arriva da Aquila d’Arroscia, piccolo centro della omonima valle, che ha visto il centrodestra conquistare l’82,93% dei voti anche se, in questo caso i suffragi vanno in controtendenza al dato nazionale e provinciale.

E’ infatti, in questo caso la Lega a trascinare la coalizione, con il 45% seguita da Noi Moderati con il 19,75 mentre Fratelli d’Italia si è fermata al 12,35 e Forza Italia al 4,94. Un exploit, quello di Borghetto d’Arroscia per il centro destra, che vede il Movimento 5 Stelle e Italexit davanti al centrosinistra: i grillini ottengono l’8,54% mentre Paragone il 4,88. Solo il 2,44% per il centrosinistra dove solo il PD raccoglie consenti, solamente 2.