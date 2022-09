Ventimiglia: esce di strada con l'auto e la lascia nel fossato tornando a casa, poi scatta l'allarme (Foto)

Esce fuoristrada con l’auto per cause ancora in via d’accertamento ma, illeso, esce dal mezzo e se ne va a casa, lasciandolo nel fossato.

E’ accaduto nella tarda serata di ieri in via Sant’Anna a Ventimiglia ma l’allarme è stato dato questa mattina da un passante che, vedendo l’auto e temendo che qualcuno fosse rimasto bloccato all’interno, ha chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, i volontari della Croce Azzurra di Vallecrosia e la Polizia. All’interno del mezzo non c’era nessuno e, questa mattina l’auto è stata recuperata. Ora gli agenti cercheranno di ricostruire i fatti con il proprietario del mezzo.