Coronavirus: calano i nuovi casi in funzione dei pochi tamponi, tasso di positività oggi al 17%

Sono 275 i nuovi casi Covid oggi in Liguria come sempre in calo al lunedì visto il numero inferiore di tamponi come ogni lunedì. Di questi, 32 in provincia di Imperia, 62 nel savonese, 128 a Genova e 53 a Spezia.

Il dato emerge a fronte di 1.540 tamponi, dei quali 242 molecolari e 1.298 rapidi. Nuovamente alto il tasso di positività, oggi pari al 17,85%.

Stazionari, in provincia di Imperia, i pazienti Covid ricoverati: sono 18 e sempre senza nessuno in terapia intensiva. In aumento, invece, su base regionale: 124 (+14) di cui 4 (+2) in terapia intensiva.

Oggi non vengono segnalati decessi nella nostra regione. Aumentano le persone in sorveglianza attiva: oggi sono 5.030, ovvero 146 in più di ieri.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni