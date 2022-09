Vallecrosia: il Sindaco Biasi e il vicesindaco Piardi hanno consegnato una targa alle suore di Sant’Anna

Ieri mattina, il Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi insieme al vicesindaco Marilena Piardi, hanno consegnato una targa di riconoscimento alle suore di Sant’ Anna.



“Abbiamo festeggiato e ringraziato le suore di Sant’Anna per il loro servizio educativo e il contributo di crescita culturale di tante ragazze, che sono diventate Donne serie e formate con valori e senso civico", commenta Biasi, che prosegue: ”Alla direttrice suor Maria abbiamo consegnato una targa a nome della nostra città. Un momento emozionante e ricco di ricordi per tutti i presenti. Un sentito ringraziamento agli organizzatori don Karihm e don Mario gli ex Allievi e le cuoche. Una comunità unità può far crescere il senso di appartenenza.”