In occasione dell’anniversario della scomparsa del Cap. Maggiore Giorgio Langella, tragicamente caduto in missione a Kabul in Afghanistan, il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, l'Assessore Luca Spandre e consigliere comunale Gianluca Gramondo, con la benedizione di Don Luca Parachini, hanno reso omaggio al giovane e valoroso dianese deponendo un mazzo di fiori sulla sua lapide.

Il ricordo di Giorgio Langella è sempre vivo nella memoria di tutti i suoi concittadini.