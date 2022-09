Ventimiglia: ‘Passeggiate tra Storia e Natura, un’escursione didattica sul territorio intemelio

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizzano, a cura dei Soci dell'Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando, esperti naturalisti e di sentieristica locale, la nuova iniziativa per conoscere e valorizzare il territorio intemelio che tanto successo ha riscontrato nei precedenti appuntamenti.

Il prossimo appuntamento è previsto domenica 2 ottobre con l'escursione didattica Da La Brigue con sentiero a Tende via Col de Boselia, che comprende anche la visita al Musée des Merveilles di Tende e il ritorno a La Brigue, con la Ferrovia delle Meraviglie e la visita alla Maison du Patrimoine.

PROGRAMMA

Ritrovo al parcheggio auto a Briga Marittima (La Brigue) alle ore 9:30. Per raggiungere il punto di parcheggio e ritrovo si dovrà percorrere la strada statale di Val Roia (in Italia S.S. 20, in Francia D.6204) fino a St. Dalmas de Tende dove, all’uscita del villaggio, si devia a destra sul ponte che scavalca il Roia puntando su La Brigue; superatone l’abitato e oltrepassato il 2° ponte, si lascia l’auto nell’attiguo parcheggio vicino al torrente.

Alle ore 9:45 inizio dell'escursione a piedi percorrendo il sentiero che per il Col de Boselia porta a Tende regalando belle vedute sui borghi sia alla partenza sia all’arrivo. Pranzo al sacco presso il monumento L’Aigle, in posizione panoramica; da qui si raggiungerà l'abitato di Tenda dove la visita al Musée des Merveilles è gratuita ed è caldamente consigliata per la possibilità di osservare l’originale della stele del Capo Tribù - così denominata da Clarence Bicknell – e un’eccellente documentazione sulle incisioni preistoriche. Alle 15.50 in treno da Tende per far ritorno a La Brigue, dalla cui stazione attraverso i pittoreschi vicoli dell’abitato si transita davanti al Musée du Patrimoine della quale è raccomandata la visita (costo biglietto €4). Dal Musée du Patrimoine in breve si raggiunge il parcheggio auto.

Per partecipare alle escursioni è necessaria la prenotazione.

Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia 0184/351181; mail: museoventimiglia@gmail.com

