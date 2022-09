Ingrillì e Zane vincono il triathlon sprint al Challenge Sanremo. Spettacolo delle gare giovanili nel pomeriggio

Sotto una leggera pioggia e con il mare leggermente mosso, si è disputato il Triathlon Sprint - Trofeo Daniele Rambaldi (0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) che ha aperto la seconda giornata del Challenge Sanremo.

Nomi importanti al via che hanno ipotecato la gara sin dalle prime bracciate.

Nella gara maschile, trionfo per Davide Ingrillì, autore di una strategia decisamente aggressiva conclusa con una strepitosa frazione di corsa; secondo posto per Davide Uccellari, azzurro due volte ai Giochi Olimpici, che ha rimontato proprio nella fase conclusiva di gara dopo aver cambiato in T2 al quarto posto. Completa il podio Edoardo Petroni, protagonista assoluto in acqua.

Una gara spettacolare, caratterizzata dalla evocativa salita e successiva discesa del Poggio che rappresenta la fase decisiva della Classicissima Milano-Sanremo, che ha esaltato le doti di Ilaria Zane, protagonista di un vero e proprio assolo vincente che l’ha vista in testa per tutta la gara. Seconda posizione per Asia Mercatelli, reduce dal secondo posto ai Mondiali Universitari, terza posizione per la tedesca Eva Estler.

Davide Ingrillì e Asia Mercatelli hanno conquistato anche il trofeo Daniele Rambaldi assegnato al migliore atleta under 23 al traguardo.

Nel primo pomeriggio, è iniziato lo spettacolo del triathlon giovanile: in gara gli atleti delle categorie Youth A, Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Minicuccioli che si sono sfidati all’insegna del divertimento sotto la pioggia che li ha accompagnati per tutte le fasi di gara.

Domani, l’evento principale del fine settimana: Il Challenge Sanremo - Middle Distance. La partenza è fissata per le 8:20, si tufferanno 300 atleti provenienti da tutta Europa! Sarà un vero spettacolo, una grande… sfida che potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube di Challenge Sanremo con commento in italiano e sulle pagine internazionali di Challenge Family con commento in inglese.





I PODI DEL TRIATHLON SPRINT - TROFEO DANIELE RAMBALDI

Uomini

1. Davide Ingrillì 1:01:27

2. Davide Uccellari 1:01:40

3. Edoardo Petroni 1:02:19

Donne

1. Ilaria Zane 1:08:21

2. Asia Mercatelli 1:11:53

3. Eva Estler (Ger) 1:15:09