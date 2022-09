Riva Ligure: ieri sera il Consiglio comunale solenne e la consegna delle benemerenze (Foto e Video)

Dopo la consegna delle chiavi della città, la seconda parte della cerimonia di ieri a Riva Ligure, ha visto il Consiglio comunale straordinario e solenne, come da tradizione in piazza Matteotti. Nella suggestiva location del sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Maurizio Martire, sono state attribuite le benemerenze cittadine a personalità ed associazioni del territorio ed è stato consegnato il ‘Premio Riva Ligure’ al Sindaco del Comune di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini.

Alla serata hanno partecipato le autorità civili e militari, del mondo dell'associazionismo e della scuola con docenti e alunni. Presenti anche il Prefetto, Armando Nanei, e il Questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore.

“Da 170 anni - afferma il Sindaco Giorgio Giuffra - pur con denominazioni diverse ed uniformi legate alla moda ed alle esigenze dei tempi, la Polizia con spirito immutato è stata ed è al servizio delle comunità. I valori che animano gli agenti, donne e uomini della Polizia di Stato, sono il vero cemento, invisibile ma forte, che unisce tutte le varie articolazioni dello Stato: la legalità, la difesa della libertà attraverso la legge, l’essere sempre al servizio dei cittadini, ovunque; soprattutto in favore dei più deboli ed indifesi, che nella società, oggi come allora, sono quelli più bisognosi di aiuto e sostegno. Questo spirito ci rende orgogliosi ogni giorno”.

Le benemerenze sono state consegnate a:



Angelo Lanteri e Don Giovanni della Parrocchia di San Maurizio Martire, per la raccolta beni di prima necessità a favore della popolazione ucraina;

Lucio Amante per la Fidas;

Giuseppe Giannattasio per Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia;

Paolo Cossu per Croce Rossa Italiana Comitato di Pontedassio;

Francesca Parisi per la Protezione Civile Valli Argentina e Armea;

Piero Bongiovanni per la Protezione Civile Riviera dei Fiori Pompeiana;

Maurizio Melissano per "I 5 Feughi";

Armando Cha per l'Associazione Alpini Riva Santo Stefano al Mare;

Stefano Faraldi per la Residenza Anni Azzurri;

Samuele Ferraro;

Alessandro Pastore;

Scuola secondaria di I° Grado per il progetto Bandiera Verde;

Enzo Campagna per la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare;

Sono stati distribuiti anche i Kit scolastici agli studenti più meritevoli: Demaurizi Viola, Viganò Alessandro Marino, Assogna Samuele, Sirbu Darla.