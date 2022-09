Turismo, in Camera di Commercio le ‘Giornate del romanico’: pronti gli itinerari per valorizzare il patrimonio di Imperia, La Spezia e Savona

Partner del progetto transfrontaliero ‘Itinera Romanica+’, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha individuato 6 itinerari e 34 siti per valorizzare in chiave turistica il patrimonio romanico ancora poco conosciuto di Imperia, La Spezia e Savona con particolare riferimento agli edifici religiosi. Per presentare i percorsi ed i monumenti, individuati in collaborazione con l’Università di Genova, l’ente camerale ha organizzato le ‘Giornate del romanico’ aperte a tutti gli interessati.

Dopo la giornata dedicata ad Imperia, i prossimi appuntamenti sono: a Savona lunedì 26 settembre (Camera di Commercio, sala Magnano dalle 10.30 alle 12.30); alla Spezia martedì 27 settembre (Camera di Commercio sala giunta dalle 10.30 alle 12.30). E’ possibile prendere parte anche da remoto tramite piattaforma Zoom. Per partecipare, sia in presenza che da remoto, occorre registrarsi (link sul sito della Camera di Commercio QUI).

Il progetto ‘Itinera Romanica+’, finanziato sul programma Interreg Marittimo, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del romanico diffuso nelle cinque regioni dell’area di cooperazione - ossia Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e PACA - attraverso la realizzazione di percorsi di collegamento fra siti romanici accessibili e lo sviluppo di azioni congiunte di tutela, promozione e valorizzazione. In particolare il progetto punta a valorizzare il patrimonio romanico ‘minore’ quindi pievi, monasteri ed eremi delle zone rurali e periferiche.

Gli incontri, promossi dalla Camera di Commercio con la collaborazione di Liguria International, fanno dialogare diversi soggetti: promotori del progetto, guide turistiche e ambientali esperte del territorio, storici dell’arte, amministratori, archeologi, content creator.