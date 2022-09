Bordighera: Palasport di via Diaz consegnato alla MySport, Comune "Obiettivo raggiunto"

Riaprirà a breve il Palasport “Emilio Biancheri” di via Diaz, a Bordighera. Questa mattina l’impianto è stato consegnato a Mysport S.S.D, società genovese cui è stata affidata, tramite gara, la gestione per i prossimi 12 mesi.



"Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ossia mettere nuovamente a disposizione di atleti ed appassionati un centro sportivo che, nel comprensorio intemelio, è unico per attrezzature e dotazioni" - ha dichiarato l’Amministrazione.​