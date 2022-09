Imperia: nel giorno di San Maurizio Marco Scajola tra le vie del centro portorino per incontrare la cittadinanza

Questa mattina l’assessore regionale Marco Scajola, candidato capolista al Senato della Repubblica con la lista Noi Moderati, si è recato presso il gazebo allestito in via Cascione ad Imperia Porto Maurizio, per incontrare la cittadinanza.

Commenta Marco Scajola: “Oggi sono venuto, proprio nel giorno di San Maurizio al mercato portorino, per incontrare tante persone e sono contento della bella accoglienza che ho ricevuto".

L’assessore regionale Marco Scajola, in rappresentanza della Regione Liguria, parteciperà, nel pomeriggio, presso il Duomo, alla Santa Messa e alla Processione in onore di San Maurizio.