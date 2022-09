Imperia: emergenza sangue, domani donatori della Polizia e Questura uniti per una raccolta straordinaria

Domani, dalle 7.30 alle 11 in piazza Duomo a Imperia Porto Maurizio davanti alla Questura, l’OdV della Polizia di Stato 'Donatorinati ADVPS Liguria', in collaborazione con l’autoemoteca della Fidas imperiese, effettuerà una raccolta straordinaria di sangue, presso il personale della Polizia di Stato e alle Forze dell'Ordine in generale, ma aperta anche a tutti i cittadini imperiesi che invitiamo fin d’ora a partecipare in tanti.

“Il sangue è un’esigenza quotidiana - afferma il suo Presidente Stefano Cavalleri - che diventa tragica ogni volta che manca, non solo in caso di eventi eccezionali, ma anche e soprattutto nella gestione ordinaria dell’attività sanitaria: nell’esecuzione di vari interventi chirurgici, nei servizi di primo soccorso, nelle terapie oncologiche contro tumori e leucemie. Il sangue e i suoi componenti sono quindi presidi terapeutici indispensabili per la vita e ,purtroppo, non sono riproducibili in laboratorio. Ciò significa che non esistono, ad oggi, alternative possibili alla volontaria donazione e se vogliamo una Sanità capace di prendersi cura di noi, non possiamo far appello solo sulla scienza e sulla medicina, ma dobbiamo dare il nostro contributo. Ecco perché chi dona il sangue salva una vita. e bastano solo 5 minuti per farlo. La donazione del sangue è un gesto generoso e altruistico, e come tale la più grande sublimazione di chi, come le Forze dell’Ordine, hanno come missione di essere d’aiuto ai cittadini. Infine, lasciatemi ringraziare i tanti colleghi che si sono già prenotati per la donazione di domani, tutto lo staff Fidas, nonché il Questore della Provincia di Imperia Giuseppe Peritore che si è dimostrato immediatamente disponibile alla nostra iniziativa".