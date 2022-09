Ventimiglia: immigrazione e campo d'accoglienza, Riolfo a Ioculano "L'ex Sindaco ha la memoria corta"

“Il Consigliere Ioculano ha la memoria corta. L'unico momento di respiro in tema di immigrazione a Ventimiglia lo abbiamo avuto quando Salvini è stato Ministro degli Interni, nell'estate del 2019, e gli sbarchi sono diminuiti sensibilmente”.

Sono le parole di Mabel Riolfo, Consigliere regionale della Lega, in risposta alle dichiarazioni (QUI) del collega di opposizione (ed ex Sindaco di Ventimiglia) Enrico Ioculano, rilasciate al nostro giornale. “Durante il suo mandato da sindaco – prosegue Riolfo - Ioculano è riuscito a creare un centro di immigrazione gestito dalla Croce Rossa in pieno centro cittadino, non solo non risolvendo il problema dell'immigrazione clandestina e della delinquenza e degrado che porta nella nostra città, ma costringendo i cittadini ventimigliesi che abitavano sul luogo a dover consegnare la carta d'identità per poter entrare a casa loro. Per non parlare poi dell'occupazione abusiva di una delle zone più belle d'Italia e biglietto da visita di entrata nel nostro paese: la pineta dei Balzi Rossi, occupazione pienamente appoggiata da alcuni suoi consiglieri. La Lega per Ventimiglia non sogna un futuro come questo”.

“Sulla chiusura del campo migranti a Ventimiglia Ioculano mente sapendo di mentire perché il campo Roya, al di là della sua utilità, è stato chiuso dal prefetto Intini con ministro Lamorgese dal governo ‘giallorosso’. Occorre trattare l'apertura delle frontiere con la Francia, vero imbuto d'Europa. Ciò che si provvederà a fare con il nuovo governo di centrodestra dal 25 settembre”.