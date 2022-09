Gli Urban Theory di Vallecrosia si esibiscono a ItaliaSì! e lanciano un messaggio di pace: "Con le mani possiamo dare arte"

Gli Urban Theory di Vallecrosia, sabato scorso, hanno aperto, con il loro talento e la loro energia, la prima puntata della nuova stagione di ItaliaSì!, trasmissione condotta da Marco Liorni su Rai Uno.

“Siete straordinari, è veramente un onore avervi qua. Siete di una bravura incredibile e ormai avete successo in tutto il mondo, siete stati nei più grandi show americani, vi abbiamo visto a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, avete milioni di follower e miliardi di visualizzazioni” – ha detto Marco Liorni – "È un grande onore aprire questa nuova stagione di ItaliaSì! con Fabiano Paglieri, Leonardo Sigona, Riccardo Marano, Lorenzo Piantoni, Davide Sala, ma salutiamo anche Jessica Demaria, che è stata male e non è potuta venire".

I ballerini della Città della Famiglia, diventati noti per aver conquistato il golden buzzer di Federica Pellegrini a Italian’s Got Talent, si sono esibiti in televisione con una spettacolare coreografia e, inoltre, hanno colto l’occasione per lanciare un messaggio di pace: “Vogliamo mandare un messaggio di pace perché come avete visto noi usiamo le mani per ballare e con le mani si possono fare tante cose, si può costruire, si può lavorare però allo stesso tempo si possono fare cose brutte, quindi il messaggio che vogliamo dare è che con le mani possiamo dare arte, quindi condividere con le persone quello che sappiamo fare. Seguite perciò sempre le vostre passioni, andate fino in fondo. Il nostro prossimo sogno è quello di cercare di costruire una nostra azienda. Un nostro futuro, non solo come ballerini ma anche per altre tante cose. Stiamo cercando di concretizzare con le nostre mani”.

Un nuovo traguardo perciò per la crew di Vallecrosia che finora è riuscita a partecipare allo spettacolo di Fiorello “Viva RaiPlay”, allo show americano di Jimmy Fallon, al Festival di Sanremo 2021 e, infine, all’Eurovision Song Contest 2022, dove ha coreografato la canzone “Scatola“ di Laura Pausini.