Elezioni: Marco Scajola "Fondamentale un federalismo fiscale, alle Regioni una parte delle imposte per il territorio”

“E’ fondamentale istituire un federalismo fiscale, che consenta alle Regioni di disporre di parte dei tributi, al fine di effettuare degli investimenti mirati sul territorio".

Lo ha detto Marco Scajola, capolista al Senato di Noi Moderati, che prosegue: "Un vero e proprio federalismo fiscale, che dia autonomia alle Regioni, consentendo agli Enti di reinvestire parte delle imposte sul territorio. Ad esempio, come Regione Liguria, ogni anno riscuotiamo oltre 17 milioni di euro di imposte demaniali marittime, una parte di questa cifra dovrebbe rimanere a disposizione di Regione Liguria, al fine di effettuare investimenti mirati, ad esempio per la difesa delle coste. Ogni anno, infatti, il nostro territorio subisce ingenti danni causati da fenomeni metereologici di notevole intensità, grazie al federalismo fiscale, Regione Liguria potrebbe utilizzare le risorse ed investirle per interventi ed opere per la difesa della costa”.

"Un sistema virtuoso - conclude Marco Scajola - che consentirebbe di prevenire danni e tutelerebbe maggiormente imprese e cittadini”.