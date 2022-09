Lieve incidente stradale, questa mattina poco dopo le 6.30 sull’Aurelia a Santo Stefano al Mare. Si sono scontrate un’auto e uno scooter per cause ancora in via d’accertamento.

Ad avere la peggio il 59enne alla guida del mezzo a due ruote, che ha riportato lievi ferite ed è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità. L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri.