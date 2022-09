Imperia: guasto all'acquedotto di Rezzo, problemi per 48 ore a Moltedo, Montegrazie, Artallo e Sant'Agata

A causa di un guasto alla condotta di trasporto acqua dell'acquedotto di Rezzo, le frazioni di Imperia di Moltedo, Montegrazie, Artallo e Sant’Agata saranno interessate da significativi disservizi nella distribuzione per le prossime 48 ore, tempo necessario per ovviare al guasto e ripristinare la normale erogazione di acqua potabile.

Per mitigare la carenza d'acqua è già stato attivato un servizio sostitutivo con l’autobotte che rifornirà i serbatoi mobili. “Ci scusiamo per il disagio patito dalla popolazione delle frazioni – dicono da Rivieracqua - peraltro indipendente dalla nostra volontà, assicurando il massimo impegno delle maestranze per la risoluzione dell'avaria”.