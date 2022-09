Coronavirus: crescono oggi i casi in Liguria, sono 111 in provincia dove muore un uomo di 90 anni

Numeri in aumento oggi in regione e nella nostra provincia, ma scende anche il tasso di positività. Sono 780 i nuovi casi di Covid oggi in Liguria e, di questi, 111 in provincia di Imperia, 146 nel savonese, 411 a Genova e 111 a Spezia.

Il dato emerge a fronte di 5.913 tamponi, dei quali 1.143 molecolari e 4.770 rapidi. Il tasso di positività è anche oggi in aumento al 13,19%.

Scendono leggermente in provincia di Imperia i pazienti Covid ricoverati: sono 18, uno in meno di ieri e sempre senza nessuno in terapia intensiva. Scendono anche su base regionale: 133 (-3) di cui 3 (stabile) in terapia intensiva.

Oggi si registrano quattro morti per Covid in Liguria e, di questi, un uomo di 90 anni all’ospedale di Sanremo. Nuova lieve diminuzione delle persone in sorveglianza attiva, oggi 4.603, ovvero 14 in meno di ieri.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni