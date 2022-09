Sanremo: pericolo in via Armea, albero si abbatte sulla carreggiata (foto)

Situazione di pericolo nel primo pomeriggio di oggi in via Armea, nel tratto che porta al carcere.

Un albero è caduto abbattendosi sulla carreggiata, solo il caso ha fatto sì che in quel momento non stessero transitando mezzi.

Gli uomini del Comune sono poi intervenuti per la rimozione della legna che è stata sistemata a bordo strada.