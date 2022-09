Diano Marina: identificato il pirata della strada che ha investito un anziano, rischia fino a tre anni di carcere

Nella tarda serata di ieri è stato individuato e identificato dai Carabinieri il responsabile dell'investimento di un anziano intento ad attraversare sulle strisce pedonali intorno alle 20.30 in piazza Mazzini di Diano Marina.

Il responsabile è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime e omissione di soccorso”, rischia una pena di oltre tre anni di reclusione.

Provvidenziale per la pronta reazione dei Carabinieri è stata l’iniziativa di una persona che è riuscita con il proprio smartphone a fotografare la targa del veicolo in fuga.

La vittima versa purtroppo ancora in gravi condizioni ed è quindi tuttora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Imperia.