Bordighera: casa di riposo San Giuseppe, bolletta triplicata e grido d'allarme del presidente Vincenzo Palmero

Grido d’allarme dal Presidente della fondazione ‘Casa di Riposo San Giuseppe’ di Bordighera, in relazione ad una bolletta di corrente elettrica e gas, più che triplicata.

Una delle tante e giuste lamentele di imprenditori ed enti, che da mesi si vedono recapitare bollette roventi. “Questa mattina – ha detto Palmero – abbiamo ricevuto una fattura da 36mila euro contro gli 11mila che solitamente arriva. Siamo veramente preoccupati, non tanto per la somma da pagare ma soprattutto per gli anziani ricoverati”.

Un problema, quello evidenziato da Palmero, che sta colpendo tutti, dalle imprese ai semplici cittadini, passando purtroppo anche dalle case di riposo. Una questione che la farà da padrona, sicuramente, nei prossimi mesi.