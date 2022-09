Coronavirus: calano i numeri anche nel Principato di Monaco anche se aumenta il tasso di incidenza

Come ogni inizio settimana il Principato di Monaco traccia il bilancio Covid, che vede a oggi 14.511 persone colpite dall’inizio della pandemia mentre 14.395 sono quelle guarite.

La scorsa settimana sono stati rilevati 68 nuovi casi positivi al Covid-19 e oggi sono 9 le persone ricoverate in ospedale, delle quali nessuna in terapia intensiva. Sono invece 42 quelle in sorveglianza attiva.

Nell’ultima settimana sono stati 998 i tamponi eseguiti per un tasso di positività dell’11%. Il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive ridotto a una base di 100.000 persone nell'arco degli ultimi 7 giorni è di 174 (87 la settimana precedente).