A Bordighera apre una nuova sede Cgil: "Un sindacato di strada dalla parte dei lavoratori" (Foto e video)

Una nuova sede della Cgil è stata inaugurata, in mattinata, in via Roseto 4 a Bordighera. "Con grosso orgoglio inauguriamo questo nuovo presidio territoriale" - dice il segretario Cgil Imperia Fulvio Fellegara - "A Bordighera siamo presenti da sempre ma andiamo ad ingrandire il nostro presidio, perché la scelta che abbiamo fatto è quella di stare sul territorio e starci meglio, venire sulla strada e riuscire a dialogare con i lavoratori, i pensionati e le persone che hanno bisogno".

La cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco della Città delle Palme Vittorio Ingenito, del vicesindaco Mauro Bozzarelli, del consigliere regionale Enrico Ioculano, del segretario regionale Cgil Maurizio Calà, del segretario Flai Imperia Paolo Marengo, del segretario Fp Imperia Tiziano Tomatis, del segretario Fpl Imperia Enrico Revello e del segretario Cgil Imperia Fulvio Fellegara.

"Siamo in un territorio complicatissimo. La provincia di Imperia rispetto al resto della Liguria è una provincia che ha grandissime difficoltà in termini di disoccupazione, di bassi salari e di condizione difficile per le famiglie con grandi potenzialità come quella del turismo ma non solo"- afferma segretario regionale Cgil Maurizio Calà - "Abbiamo pensato e sostenuto l'idea della Camera del Lavoro di Imperia di aprire una nuova sede qui perché dobbiamo andare dove le difficoltà sono più grandi. C'è bisogno di un sindacato che ci stia vicino, un sindacato di strada che stia dalla parte dei lavoratori".

"E' un presidio importante per la città" - dichiara il vice sindaco Mauro Bozzarelli - "La Cgil lavora a Bordighera da tanti anni e fa un ottimo servizio per i lavoratori e perciò siamo molto contenti per l'apertura di questa nuova sede rinnovata nel locale. E' molto importante".

"La nuova sede è un valore aggiunto perché dimostra una grande attenzione da parte del sindacato Cgil" - commenta il consigliere regionale Enrico Ioculano - "Negli ultimi anni ci sono stati una serie di rinnovamenti e di inaugurazioni di nuove sedi, ciò dimostra che abbiamo un sindacato in salute e che può stare accanto a tutti i lavoratori con tutti i servizi che dà, che sono assolutamente utili per la nostra comunità".