Elezioni, Marco Scajola, candidato al Senato nella lista Noi Moderati: “A Roma per cambiare la Legge Urbanistica del 1942 oramai obsoleta”

Marco Scajola, assessore all’Urbanistica della Regione Liguria dal 2015 e candidato al Senato nella Lista Noi Moderati, il movimento centrista della coalizione del centro destra, si pone come obiettivo una nuova Legge Urbanistica nazionale. “L’esperienza maturata in questi anni nel ruolo di assessore regionale all’Urbanistica mi ha fatto comprendere quanto sia importante che a livello nazionale venga adottata una nuova legge su questo tema”, afferma Marco Scajola, che prosegue: ”La normativa attuale, infatti, è entrata in vigore nel lontano 1942 e, nonostante le varie modifiche apportate, non risulta adeguata al contesto attuale: troppo obsoleta e articolata per garantire procedure snelle e flessibili. Per questo motivo, il mio obiettivo è quello di proporre al Parlamento di promulgare una nuova legge in ambito Urbanistico, che si ispiri ai criteri di semplificazione e che sia più versatile e, quindi, più adeguata ad uno scenario mutevole, come quello attuale. Meno burocrazia, più flessibilità per Enti e cittadini per garantire un apparato normativo moderno, funzionale, in grado di far ripartire l’economia.”