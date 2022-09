Torna la sagra dei barbagiuai, Celi: "Ricetta particolare per la quale Camporosso sta ottenendo una Deco" (Video)

A Camporosso torna oggi la sagra dei barbagiuai. Dalle 14.30, in località Bigauda, si potrà perciò assaporare un piatto tipico camporossino: il raviolo ripieno di zucca.

L’evento è organizzato dall’associazione volontari antincendio e protezione civile di Camporosso con il patrocinio del Comune: “Domenica, per tutto il pomeriggio, si terrà la 60esima edizione della sagra dei barbagiuai, una sagra storica. È la manifestazione più antica di Camporosso” – dichiara l'assessore Cristiana Celi - “E’ stato saltato solamente l’anno 2020 perché a causa della pandemia non abbiamo potuto rifare la manifestazione. Nel 2021, invece, la Protezione civile di Camporosso, l’associazione di volontari antincendio che storicamente si occupa di questo evento, ha ritenuto di farlo e la manifestazione ha infatti avuto una buona riuscita. Quest’anno fortunatamente non abbiamo, per il momento, questo problema per cui la manifestazione si svolgerà regolarmente”.

“Il barbagiuai è un raviolo tipico di Camporosso fatto con la zucca” – spiega l’assessore - “È fatto secondo una ricetta particolare per la quale Camporosso sta ottenendo una Deco”.

Il pomeriggio sarà animato anche da musica tradizionale folk da ballo: alle 15.30 si terrà infatti un concerto da ballo.