"Vorrei ringraziare il personale del pronto soccorso di Sanremo per la celerità e la competenza, venerdì sera vi ho portato mia madre di 85 anni che era stata punta da un calabrone in un piede con relativo gonfiore in tutto l'arto, siamo arrivati alle 20 e, dopo essere stata medicata ed asportato il pungiglione, ne siamo usciti alle 21.Un ringraziamento particolare alla dottoressa A. Ciravegna e la sua assistente.

Marco Macchi”.