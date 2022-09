Taggia: approvato nuovo bando per contributi affitto e per il sostegno all'accesso alle abitazioni

La giunta comunale di Taggia ha approvato il nuovo bando per la concessione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Buoni Affitto). L’iniziativa è rivolta ai cittadini con contratto di locazione regolarmente registrato ed in possesso di ricevute dei pagamenti effettuati nel 2021. I richiedenti residenti nel Comune di Taggia dovranno presentare un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 16.700 euro.

Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo prestampato, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune di Taggia (www.taggia.it) da ritirarsi anche presso il Palazzo Comunale allo Sportello Accoglienza e devono essere riconsegnate, debitamente compilate e obbligatoriamente corredate da tutta la documentazione richiesta pena l’esclusione della domanda, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune;

- tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;

- per posta elettronica ordinaria all’indirizzo: info@comune.taggia.im.it con oggetto “Buoni affitto 2021”;

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it con oggetto “Buoni affitto 2021”.

Gli impiegati del Settore Servizi Socio Educativi presteranno la necessaria assistenza – previo appuntamento concordato telefonicamente - per la compilazione delle istanze nelle seguenti giornate: il mercoledì ed il venerdì dalle 9 alle 13 ed il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17. I termini di apertura del bando decorrono dal 21 Settembre al 21 Ottobre (entro le 13) per complessivi 30 giorni consecutivi. Le domande pervenute oltre il termine di cui sopra, incomplete, non corredate dalla necessaria documentazione o inviate a mezzo posta elettronica recante Oggetto diverso da quello indicato non verranno valutate.

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena la non validità della stessa, è la seguente:

- fotocopia del contratto di locazione;

- fotocopia della ricevuta di registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate;

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

- fotocopia del codice fiscale del richiedente;

- fotocopia delle ricevute di pagamento/versamento canoni di locazione riferiti alle mensilità del 2021;

- fotocopia rilasciata dalla banca o posta recante il codice IBAN del richiedente (non verranno accettati codici IBAN scritti a mano o non intestati ai richiedenti);

- fotocopia del titolo di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’UE.

Non saranno accettate richieste pervenute oltre tali termini ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte o sprovviste della data, della firma e/o e degli allegati di cui sopra. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul sito web del Comune di Taggia alla scadenza delle procedure di valutazione delle domande e comunque entro il 30 novembre.

La determinazione del contributo teorico è fissata nella percentuale del 40% del canone di locazione annuale, con un contributo teorico minimo ammissibile pari a euro 250,00 al di sotto del quale il beneficiario non viene riconosciuto. Nel caso in cui la quota messa a disposizione fosse inferiore al fabbisogno si procederà, per tutti i richiedenti, alla riduzione proporzionale del contributo spettante. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti direttamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taggia telefonando al numero 0184/476222 e/o inoltrando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.taggia.im.it.