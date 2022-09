Marco Scajola "Inopportuna la decisione del Governo di procedere su concessioni demaniali senza consultarsi con le Regioni”

“Apprendo con stupore e anche preoccupazione la decisione del Governo uscente di procedere con la mappatura delle concessioni balneari, da mettere a gara, a soli pochi giorni dalle elezioni”.

Lo ha detto Marco Scajola Presidente del Tavolo Interregionale e assessore regionale al Demanio Marittimo, candidato come capolista al Senato con Noi Moderati nel collegio ligure. Scajola prosegue: "Una decisione di tale portata necessita del tempo necessario per essere formulata, tenendo conto delle indicazioni di tutte le parti coinvolte, per evitare di mettere in ginocchio l’intero comparto balneare e migliaia di famiglie italiane che operano in questo settore. Mi rammarica che ancora una volta le Regioni non siano state interpellate per evidenziare le criticità di un tale provvedimento. Mi auguro che ci sia un ripensamento da parte dell’Esecutivo e che demandi al prossimo Governo le decisioni in merito alle concessioni balneari, che devono essere condivise e non imposte per tutelare così le nostre imprese, le nostre tradizioni, la nostra storia!”