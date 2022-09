Imperia: domenica prossima alla 'Sala dei Pescatori' di Oneglia l'appuntamento con i 'Fiaba concerti'

Nuovo appuntamento con i fiaba-concerti di Pànta Musicà, domenica prossima a partire dalle 9,30, alla sala dei Pescatori alla radice del Molo del porto di Oneglia ad Imperia.

La fiaba Min e il Delfino, leitmotiv del concerto, scritta appositamente per questa occasione, verrà raccontata tra parole e musica e i piccoli partecipanti interagiranno con i musicisti per riviverne le avventure.

“I bambini, divisi per età (0-3 anni alle 10,30 e 4-6 anni alle 11,15) e accompagnati da un adulto - spiega Giovanni Sardo, presidente di Pànta Musicà, che ha curato anche l'ottimizzazione delle musiche - potranno ascoltare dal vivo il racconto della fiaba dalla voce della Maestra Giorgia e i brani eseguiti da un quartetto d'archi, flauto e pianoforte (Giovanni Sardo e Lorenzo Anselmi, Violino, Sonia Rampini, Viola, Daniele Ducci, Contrabbasso, Monica Alizeri, Flauto traverso, Leonardo Ferretti Gallino, Pianoforte) e saranno guidati da Veronica Ioppolo, dell'associazione G.B.Pergolesi ETS secondo il metodo Musica in culla®". Per questioni di spazio, è necessaria la prenotazione al 3929516481.

La fiaba è stata stampata, è diventata un libro da colorare che contiene il link al video-audio libro con le immagini recentemente registrate al parco urbano con un gruppo di bambini, con le musiche originali e, a sorpresa, la cagnolina Min. Domenica sarà anche possibile acquistare il libro il cui ricavato è a sostegno delle attività sociali di Pànta Musicà.

Alla registrazione dei filmati hanno partecipato anche alcuni ragazzi della Giraffa a rotelle. Vedendo il loro entusiasmo, abbiamo deciso di offrire un primo spettacolo alle 9,30 ai ragazzi disabili perché possano tutti godere dei benefici della musica. Questo in fondo è il nostro scopo: avvicinare tutti alla musica. Quest'anno ci sono anche novità per i nostri Associati: il liutaio Giuseppe Favaro si è offerto di fornirci dei violini da poter dare in uso gratuito ai giovani apprendisti violinisti e una nota compagnia assicurativa offre tariffe vantaggiose a favore degli associati e dei loro famigliari.

Nell'ottica di offrire sempre nuovi stimoli e possibilità musicali ai nostri associati, abbiamo anche delle new entries nel corpo docente: Vittorio Alberti per il violoncello, Monica Alizeri per il flauto traverso, Davide Calvini per il clarinetto, Costanza di Leo per la musicoterapia, Cristofero Nicolosi per piano e tastiere e Francesco Repola per batteria e percussioni.

Dopo il successo del “Alassio Summer Music”, il campus musicale estivo che abbiamo organizzato a fine Luglio, abbiamo deciso, con il Patrocinio dell'assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio e in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale, di curare delle attività musicali ad Alassio lungo tutto l'arco dell'anno scolastico e Venerdì 23 dalle 15 alle 18 avremo, ad Alassio, in Via San Giovanni Bosco 12, un Open Day di presentazione di questa nuova iniziativa.