“Contro le guerre per un’Europa solidale", incontro pubblico a Ventimiglia (Foto)

“Contro le guerre per un’Europa solidale, di pace, di accoglienza, di giustizia sociale e ambientale” sono i temi più qualificanti che saranno al centro dell’incontro pubblico organizzato a Ventimiglia da AVS - Alleanza Verdi e Sinistra italiana per domani, il 4 maggio, alle 17,30 nel salone del Centro polivalente del chiostro di S. Agostino, in piazza Bassi 1.

Interverranno l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio e Simona Cosso, entrambi candidati AVS nel collegio di Nord-Ovest alle prossime elezioni europee, Matteo Lupi della presidenza ARCI Liguria e Giuseppe Famà del coordinamento intemelio di Sinistra Italiana.

"Alla vigilia del prossimo appuntamento elettorale europeo, c’è molta attesa nella zona intemelia per questa importante iniziativa: c’è l’esigenza di costruire un’altra Europa, alternativa a quella attuale, che ponga al centro del suo agire politico e delle sue attività legislative e istituzionali, i temi della pace, dell’uguaglianza, della giustizia sociale e ambientale, della lotta alla povertà e del lavoro. Occorre rilanciare gli obiettivi del green new deal e Next generation, ridurre i finanziamenti per gli armamenti e lavorare per la pace" - dicono gli organizzatori - "Vogliamo un’Europa che sia solidale e accogliente, non una fortezza, che, mentre consente la libera circolazione delle merci, finanziaria e dei capitali, paradossalmente non consente la libera circolazione delle persone, blocca le frontiere interne come fa a Ventimiglia la Francia da anni, costringendo nel tempo decine di migliaia di migranti, uomini, donne e bambini, a bivaccare all’addiaccio sotto i ponti della città e sopravvivere grazie all’aiuto umanitario, alimentare, sanitario, informativo e delle locali associazioni di volontariato. Anche per ciò dovranno essere rivisti trattati e accordi non corrispondenti all’esigenza di avere un’Europa democratica, multietnica e multiculturale. Massimiliano Smeriglio e la Simona Cosso, nell’incontro, spazieranno in particolare su questi temi e riaffermeranno in tal senso il loro l’impegno e quello di AVS nel Parlamento europeo. La cittadinanza è cordialmente invitata".