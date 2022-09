Sanremo: entro il 30 settembre le domande per i tirocini per l'inclusione sociale

C’è tempo sino al 30 settembre 2022 per presentare le domande relative alla manifestazione di interesse indetta dal Comune di Sanremo per individuare “soggetti ospitanti” per lo svolgimento di “tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” (in attuazione delle linee guida per l’impiego della quota servizi del Fondo Lotta alla Povertà – annualità 2020).

Il Comune di Sanremo, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 7, intende individuare soggetti ospitanti - ovvero ditte, attività commerciali e artigiani - interessati a garantire lo svolgimento di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione per la formazione e l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio socioeconomico e a rischio di esclusione sociale, beneficiarie della misura nazionale di sostegno al reddito denominata Reddito di Cittadinanza (RDC).

L’avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” (Bandi di gara e contratti). Le domande e la documentazione devono essere inviate alla pec comune.sanremo@legalmail.it. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Interventi Sociali al numero 0184/52901.