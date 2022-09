Dopo 40 anni di onorata carriera il mitico Giancarlo 'Morgan' Morganella lascia la Sanremese Calcio

“Dopo più di 40 anni è finita la mia avventura con la Sanremese Calcio. Finita come magazziniere ma non finirà mai il mio amore per lei”.

Sono le parole, affidate ai social, di Giancarlo Morganella, da tutti chiamato ‘Morgan’, che per la società biancoazzurra è una vera e propria istituzione. Chiamarlo magazziniere è riduttivo, visto che ‘Morgan’ c’è sempre stato, per tutti. Quando c’era bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa, lo chiamavano giocatori, presidenti, segretari e quant’altri facevano parte del sodalizio. Lui ha sempre risposto ‘presente’.

Un po’ come i suoi genitori dai quali ha preso il ‘virus’ dell’amore per la Sanremese. “Sono abbastanza stanco – ha detto - ho quasi 70 anni ed è dura continuare come lo faccio io ed i giocatori lo sanno. Devo dire però, che quest'anno volevo essere presente nella foto perché credo in questo gruppo e in questa società. Non ho mai fatto la foto con la squadra perché secondo me i giocatori e lo staff sono gli artefici della squadra, ma mi era venuta voglia perché penso che quest'anno sia favorevole”.

“Forse ho esagerato – termina - ma il mio amore per la Sanremese è superiore a qualsiasi cosa. Scusatemi tutti ragazzi, staff e società. Forza Sanremese per tutta la vita”.