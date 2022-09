Una convenzione tra 7 comuni e l'unione Argentina e Armea per il servizio scuolabus dell'entroterra

E' iniziata ieri, anche nella nostra provincia, l’anno scolastico ‘22/’23 e, ovviamente, anche nell’entroterra è di fondamentale importanza il servizio di Scuolabus, per poter portare a scuola gli alunni che vivono in zone non centrali.

Proprio per questo è stata stipulata una convenzione tra i comuni di Triora, Molini, Montalto Carpasio, Bajardo, Ceriana, Pigna e Castelvittorio con l'unione dei Comuni delle valli Argentina e Armea, per la gestione in forma associata dei mezzi adibiti a servizio scuolabus e l'attivazione del servizio integrativo di trasporto di natura sociale.

I comuni che hanno approvato la convenzione, hanno infatti trasferito all’Unione delle Valli Argentina e Armea il servizio scuolabus. Al momento il servizio è assicurato autonomamente dai comuni di: Bajardo, Pigna e Castelvittorio mentre non è così Ceriana, in quanto sul suo territorio sono presenti le scuole materne, elementari e medie per le quali l’amministrazione intende istituire servizi integrativi per permettere attività didattiche ed extra didattiche.

A oggi i servizi sono svolti con mezzi obsoleti, che comportano un costante aumento degli oneri di manutenzione e non risultano idonei in alcuni casi al trasporto di persone e di alcune categorie di studenti (materne). Le amministrazioni non hanno i fondi necessari per la loro sostituzione ed il loro adeguamento ma nei comuni dell’entroterra il servizio è indispensabile, anzi, deve essere esteso e potenziato.

E’ intenzione delle amministrazioni utilizzare il personale già in organico, in possesso di patente idonea e di assumere o incaricare ulteriore personale idoneo per assicurare i servizi. Saranno acquistati 5 messi (3 bus da otto posti più uno e 2 da 22 posti più uno per assicurare i servizi, tutti idonei sia al trasporto degli alunni di scuole materne, elementari e medie, nonché il trasporto di adulti, acquistando anche le attrezzature necessarie (seggiolini per materna e sanificatori), dotando gli stessi anche di defibrillatori e avviatori in caso di emergenza, potendo così potenziare ed estendere il servizio, anche a fronte di nuove esigenze.

I comuni hanno quindi deciso di procedere ad una convenzione per l’acquisto e la sola gestione amministrativa e manutentiva del parco mezzi da adibire a servizio scuolabus e servizio integrativo per il trasporto sociale. Il servizio verrà poi assicurato direttamente dall’Unione per i Comuni di Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio, e autonomamente dai singoli Comuni di Bajardo, Pigna e Castelvittorio, mentre i servizi integrativi sociali e scolastici (esclusivamente le gite) saranno assicurati direttamente dall’Unione utilizzando il personale idoneo messo a disposizione dai singoli comuni.