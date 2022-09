La Confartigianato di Imperia, in vista delle imminenti elezioni politiche, incontra i candidati e le segreterie politiche dei vari partiti. In particolare, attraverso alcune clip video con dirigenti dell'Associazione di artigiani, vengono poste specifiche domande sulle priorità per il ponente ligure.

In questa seconda puntata la Confartigianato incontra i candidati della Lega Alessandro Piana (plurinominale Senato) e Flavio Di Muro (plurinominale Camera).

Guarda l'intervista: