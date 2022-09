Venerdì prossimo sciopero della Riviera Trasporti dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Le Segreterie Provinciali Autoferrotranvieri Filt-Cgil -Fit-Cisl - Uiltrasporti, Faisa - Cisal e Ugltrasporti hanno aderito alla proclamazione di sciopero del 16 settembre indetto dalle Segreterie Nazionali a causa dei gravi eventi lesivi della sicurezza e della incolumità dei lavoratori



Nello specifico le Organizzazioni Sindacali hanno comunicato: "Premesso che in considerazione delle violente e reiterate aggressioni al personale front/line (conducenti, controllori, verificatori titoli di viaggio, personale viaggiante, capi stazione, addetti di stazione, marinai, ecc.) registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi, già denunciate pubblicamente dalle scriventi nell'ambito dei rispettivi territori e a cui sono seguite diverse proclamazioni di sciopero, appurato che a tutt'oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e manche specifici provvedimenti atti a prevenire e scoraggiare aggressioni al personale dei mezzi adibiti al trasporto pubblico da parte del Legislatore e preso atto dell 'ennesima aggressione avvenuta il 9 settembre scorso ai danni di un addetto di stazione della Metropolitana di Milano, che segue per tempistica e pari violenza le numerose aggressioni subite dal personale front/line negli ultimi mesi, ciò premesso, assunto che la gravità e l'intollerabilità di tali episodi non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell'incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività, per tali motivi, considerata la ricorrenza degli episodi, le scriventi ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 146/90 e s.m.i ., proclamano 8 ore di sciopero nazionale per il giorno 16 settembre 2022"

Lo Sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

linee interamente svolte in provincia di Imperia:

• dalle ore 8.30 alle 16.30

provincia di Cuneo e collegamenti interregionali:

• dalle ore 17.30 a fine turno



Saranno interessate tutte le linee gestite dalle Società Riviera Trasporti Piemonte SRL.