Incidente stradale, questa mattina in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia, all’incrocio con via Roma. Secondo una prima ricostruzione sembra che un’auto abbia tamponato una moto il cui conducente è finito a terra.

Si tratta di un 57enne che è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Vallecrosia e portato in ospedale, in codice giallo di media gravità. L'incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale.