Online la pubblicazione-diario “2 anni”, Il Faggio racconta il biennio del covid

E’ disponibile online da oggi sul sito della Cooperativa “Il Faggio” il racconto di questi due anni vissuti all’interno de “Il Faggio” affrontando le complesse fasi dell’epidemia da covid19 che ha richiesto un impegno straordinario a tutti.

Una fotografia giorno per giorno, descritta attraverso i social media della cooperativa, per raccontare con foto e impressioni, le diverse fasi vissute all’interno delle strutture e delle comunità dove “Il Faggio” opera quotidianamente con il suo personale e professionalità.

“Il Covid-19 è arrivato improvviso e ha chiesto sforzi e sacrifici straordinari per affrontare una situazione che nella gestione delle nostre strutture prospettava difficoltà aggiuntive oltre a quelle che tutti noi come cittadini abbiamo vissuto durante la fase acuta dell’epidemia – racconta Danilo Pisano presidente della cooperativa Il Faggio – e hanno tutti reagito in modo straordinario, con il sostegno anche dei tanti assistiti che sono diventati una parte fondamentale della risposta che era necessaria per affrontare l’emergenza. Fondamentale è stata la collaborazione stretta con le autorità pubbliche e il sistema sanitario pubblico e le ASL in particolare, creando le basi per una buona risposta di sistema. Con “2 anni” abbiamo voluto raccontare una storia in modo semplice, anche solo per fare intuire i nostri sentimenti, le nostre paure, le tante speranze e soprattutto lo straordinario spirito cooperativo di una Comunità vera di professionisti e lavoratori”.