Domani inizia la scuola nella nostra provincia: quest'anno mancano i 'numeri', al Provveditorato non rispondono

Inizia domani anche nella nostra provincia l’anno scolastico 2022/2023. Come ogni anno avremmo voluto proporvi i numeri precisi della scuola imperiese tra alunni, docenti, classi e quant’altro ma, purtroppo, non ci è stato possibile.

Dall’inizio di settembre, per circa due settimane, abbiamo cercato di contattare gli uffici del Provveditorato agli Studi di Imperia, con telefonate, mail e chiamate dirette anche al reggente provinciale. Ma senza successo. Qualche risposta l’abbiamo ottenuta, ma vaga e senza mai trovare qualcuno che, come negli anni scorsi, potesse indicarci i numeri del nuovo anno scolastico.

Peccato, perché anche la nostra redazione come altre avrebbe avuto piacere di proporre un quadro della scuola provinciale. “Chiamate quest’altro numero” ci è stato detto, ma dall’altra parte non rispondeva nessuno. “Avvisiamo il Provveditore” (il Prof. Lenti, ndr) ma, anche in questo caso, non abbiamo ottenuto risposte. Anche le mail inviate, con tanto di richiesta di risposta, non hanno visto risultati.

Comunque il nuovo anno comincia domani e termina sabato 10 giugno 2023 in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria. Fanno eccezione le scuole dell'infanzia, che proseguono invece fino a venerdì 30 giugno. Chiaramente i numeri non si discostano molto dall’anno scorso mentre in queste ore si lavora per assegnare le ultime cattedre, tra posti di ruolo supplenze e insegnanti di sostegno.

A Sanremo la novità più importante riguarda la soluzione del problema relativo alle 44 famiglie escluse dalla Scuola Materna. Sul piano aule la situazione sembra sotto controllo, anche dopo le soluzioni trovate nel periodo Covid, mentre preoccupa come ogni anno la situazione legata all’organico.

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 206, che si riducono a 205 nel caso in cui la ricorrenza del Santo patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni. I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale sono: 31 ottobre; 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre e 2, 3, 4, 5, 7 gennaio 2023; quindi il 6, 7, 8 e 11 aprile per la Pasqua e il 24 aprile (ponte con il 25).

A questi si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche e educative stabiliti a livello nazionale che, oltre alle domeniche, sono: 1° novembre (festa di tutti i Santi), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano), 1° gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), 10 aprile 2023 (Pasquetta), 25 aprile 2023 (Liberazione), 1° maggio 2023 (Festa del Lavoro), 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica) e, a seconda delle città, la festa del Santo Patrono.

C’è anche il problema Scuolabus, che abbiamo trattato con altri servizi.