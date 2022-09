Coronavirus: come ogni lunedì calano i tamponi e i numeri in generale, tasso di positività sotto il 10%

Come ogni lunedì meno tamponi e calo deciso dei nuovi positivi al Covid, oggi in Liguria. Sono 156 in regione e, di questi, 14 in provincia di Imperia, 27 nel savonese, 93 a Genova e 22 a Spezia. Il dato emerge a fronte di 1.583 tamponi, dei quali 271 molecolari e 1.312 rapidi. Il tasso di positività è oggi del 9,85%, circa l’1,5 in meno di ieri.

In lieve aumento oggi in provincia di Imperia il numero dei pazienti Covid ricoverati: sono 23, ovvero 2 in più di ieri e sempre senza nessuno in terapia intensiva. Stabile su base regionale: 152 di cui 2 (anche in questo caso stabile) in terapia intensiva.

Oggi si registrano due morti, entrambi nel savonese. Torna lievemente a salire il numero delle persone in sorveglianza attiva, oggi 4.627, ovvero 61 in più di ieri.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni