Marco Scajola, candidato al Senato per ‘Noi Moderati’: “A Roma con l’obiettivo della semplificazione amministrativa”

Marco Scajola, candidato al Senato della Repubblica con ‘Noi Moderati’, parla di semplificazione amministrativa a livello nazionale.

Durante la sua esperienza da assessore regionale, iniziata nel 2015, ha portato avanti interventi per realizzare iter burocratici più snelli, rapidi ed immediati per Enti e cittadini in campo urbanistico ed edilizio.

“La mia esperienza amministrativa sia in ambito comunale, sia regionale mi ha fatto comprendere quanto sia importante una semplificazione amministrativa sia per gli Enti sia per i cittadini - afferma Marco Scajola – e da assessore regionale ho messo in atto una progressiva semplificazione burocratica in vari ambiti, ad esempio con il Piano Casa è stato posto in essere una semplificazione burocratica che ha permesso, non solo di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti, ma anche di generare un volano economico importante. Il mio impegno a Roma sarà quello di proporre una semplificazione amministrativa: iter veloci, regole chiare per Enti e cittadini, che consentano di sviluppare progetti in tempi brevi e che rappresentino uno stimolo per il rilancio della nostra economia.”