Imperia: scatta domani l'impresa di Matteo Iachino in windsurf verso la 'Giraglia', la soddisfazione de 'La Rabina'

Scatta domani l’impresa di Matteo Iachino per l’attraversamento del Mar Ligure da Imperia fino alla Giraglia in windsurf.

“Sfida per l’ambiente – ha detto il presidente del circolo ‘La Rabina’ di Imperia, Andrea Grande - un solo mare per tutti, tutti dobbiamo prendercene cura. E’ un onore per noi ospitare ed un campione indiscusso del calibro di Matteo per un evento sportivo da guinness dei primati che è anche un richiamo al rispetto del mare da parte di tutti”.

Nel palmares di Iachino ci sono un titolo di campione del mondo di windsurf nella disciplina dello slalom ed nove titoli di vice campione del mondo. “Matteo ha scelto di onorarci per questo evento – prosegue Grande - scegliendo come spot di partenza il nostro circolo sportivo che, per statuto è legato al mare ed al suo rispetto e sempre più cerca di porsi come valore aggiunto per completare l’offerta turistica degli operatori turistici di Oneglia avvicinando residenti e turisti agli sport acquatici svolti nel rispetto dell’ambiente”.

“Attualmente stiamo vivendo - termina il presidente - la preoccupazione della riforma Bolkestein per le concessioni demaniali. Come circolo no profit non ci sentiamo tutelati da questa riforma che parrebbe volerci mettere in competizione con il mercato delle concessioni demaniali a scopo di lucro. Il comune si è sempre dimostrato sensibile alle nostre richieste e, pur avendo fondi limitati per curare gli arenili, ci ha sempre trattato bene da questo punto di vista”.