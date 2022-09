Diano Castello: sabato prossimo Chiara Ragnini presenta ‘Di Mare e d'Amore’, un viaggio nella canzone d'autore

Sabato prossimo dalle 21 (ingresso libero) , Chiara Ragnini salirà sul palco di piazza Massone nel suggestivo borgo di Diano Castello , per presentare il suo spettacolo Di Mare e d'Amore: un viaggio fra le più belle canzoni d'autore dove il mare e l'amore si intrecciano in musica e parole alla scoperta delle composizioni al sapore di sale firmate dai grandi cantautori come Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Fred Buscaglione fino ad arrivare a Joni Mitchell, Malika Ayane e molti altri artisti della scena musicale contemporanea.



Di mare e d’amore è uno spettacolo che unisce l’eleganza della canzone d’autore all’immediatezza del pop acustico: Chiara Ragnini, pluripremiata nel corso degli anni a livello nazionale per l’originalità del suo progetto autoriale, rivisita e riarrangia in chiave acustica le canzoni che hanno accompagnato, e ancora oggi accompagnano, generazioni di ascoltatori attenti, in un viaggio musicale di delicata unicità, in cui la voce limpida della cantautrice si fonde e si confonde con il suono cristallino e rotondo della sua chitarra acustica.